المبعوث الخاص للرئيس الروسي: "داعش" تمدد في أفغانستان

أكد المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان ضمير كابولوف، في مقابلة خاصة مع قناة RT، على أن قدرات تنظيم "داعش" في أفغانستان تتمدد، عقب هزيمته في العراق وسوريا.

وقال كابولوف: إن "المساهمة الروسية في تنظيم مؤتمر طشقند للتسوية بأفغانستان كبيرة جدا، بالرغم من وجود مشاكل عديدة وعويصة هناك".

وبحسب المسؤول الروسي، تشكل الأزمات التي تعيشها أفغانستان تربة خصبة لتنامي معاقل إرهابية هناك، وأن حركة طالبان تسيطر على نصف مساحة الأراضي تقريبا"، مشيرا إلى أن تلك الحركة لن تباشر التفاوض إلا بعد خروج القوات الأجنبية من البلاد، على الرغم من الاتصالات التي تجريها روسيا مع الحركة.

وأشار كابولوف إلى أن هناك اختلافات إيديولوجية بين حركتي "داعش" و"طالبان" ما يستثني احتمال توحيدهما، واصفا الدور الذي تلعبه الولايات المتحدة في أفغانستان بـ"غير البناء".

ونفى المسؤول الروسي الاتهامات الأمريكية بتوريد السلاح لحركة طالبان من قبل الجانب الروسي.

المصدر: RT