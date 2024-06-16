إصابة 5 لبنانيين في غارة إسرائيلية

أفادت مراسلتنا بإصابة خمسة أشخاص من عائلة واحدة في غارة إسرائيلية على بلدة شقرا في جنوب لبنان..

وأضافت مراسلتنا أن الجيش الإسرائيلي قصف بلدات راشيا الفخار وكفرشوبا وحلتا وعلما الشعب ومناطق أخرى جنوبي لبنان، من جهته قال الجيش الإسرائيلي إن مقاتلاته شنت غارات على مواقع وبنى تحتية تابعة لحزب الله في مناطق عيترون وشيحين وعيتا الشعب جنوب لبنان، هذا و أعلن حزب الله في وقت سابق قصف مقر وحدة المراقبة الجويّة في قاعدة ميرون بالصواريخ الموجهة، بالإضافة إلى استهداف تجمع لجنود إسرائيليين في موقع ‏حدب يارون وسقوطهم بين قتيل وجريح..