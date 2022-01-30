لجنة أطباء السودان: مقتل متظاهر في الخرطوم
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أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية مقتل متظاهر خلال الاحتجاجات في العاصمة الخرطوم، فيما أفاد مراسلنا بأن قوات الأمن السودانية أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين.
أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية مقتل متظاهر خلال الاحتجاجات في العاصمة الخرطوم، فيما أفاد مراسلنا بأن قوات الأمن السودانية أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين.
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