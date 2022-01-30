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لجنة أطباء السودان: مقتل متظاهر في الخرطوم

أخبار العالم العربي

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أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية مقتل متظاهر خلال الاحتجاجات في العاصمة الخرطوم، فيما أفاد مراسلنا بأن قوات الأمن السودانية أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين.

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