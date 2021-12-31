ارتفاع قياسي بأعداد إصابات كورونا في فرنسا
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تجاوزت في فرنسا حصيلة الإصابات اليومية بكورونا مئتي ألف حالة لليوم الثاني تواليا، بينما فرضت السلطات قيودا صحية جديدة وإجراءات إضافية لمواجهة تفشي الجائحة.
تجاوزت في فرنسا حصيلة الإصابات اليومية بكورونا مئتي ألف حالة لليوم الثاني تواليا، بينما فرضت السلطات قيودا صحية جديدة وإجراءات إضافية لمواجهة تفشي الجائحة.
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