 
مباشر

ارتفاع قياسي بأعداد إصابات كورونا في فرنسا

أخبار العالم

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s31q

تجاوزت في فرنسا حصيلة الإصابات اليومية بكورونا مئتي ألف حالة لليوم الثاني تواليا، بينما فرضت السلطات قيودا صحية جديدة وإجراءات إضافية لمواجهة تفشي الجائحة.

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

اقرأ أيضا

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا