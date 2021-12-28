السيسي يدعو للشفافية في إصلاح قطاع الأعمال
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شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على أهمية الالتزام بالشفافية خلال عمليات إصلاح شركات قطاع الأعمال العام مؤكدا على ضرورة عدم تكرارا الاخطاء التي ادت الى احداث عام 2021.
تصريحات الرئيس المصري جاءت خلال جولته بصعيد مصر لافتتاح عدد من المشاريع بقطاعات الأسمدة و الأقطان و سكك الحديد.
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