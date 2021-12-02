نائب رئيس مجلس السيادة السوداني لـRT: إجراءات 25 أكتوبر تصحيح لمسار الثورة دون أي إملاء أو شروط

قال نائب رئيس مجلس السيادة السوداني في حديث لـRT إن إجراءات 25 أكتوبر تصحيح لمسار الثورة دون أي إملاء أو شروط من أي جهة...

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دقلو لـRT: الجيش مع المدنية وغير متمسك بالسلطة

دقلو لـRT: المتظاهرون المعارضون يتبعون أحزابا لا تقبل برئيس الحكومة أو الجيش

دقلو لـRT: نحن دولة ذات سيادة

دقلو لـRT: السودان يعاني من مجاعة حقيقية وبحاجة لتحرك سريع

دقلو لـRT: الوضع الإنساني مأساوي وخاصة في ظل الأوضاع الأمنية المتوترة نظرا لوجود إرهابيين في البلاد

دقلو لـRT: أحذر من أن انفجار الوضع في السودان يمكن أن ينعكس على كل الدول الإقليمية في المنطقة