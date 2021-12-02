نائب رئيس مجلس السيادة السوداني لـRT: إجراءات 25 أكتوبر تصحيح لمسار الثورة دون أي إملاء أو شروط
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قال نائب رئيس مجلس السيادة السوداني في حديث لـRT إن إجراءات 25 أكتوبر تصحيح لمسار الثورة دون أي إملاء أو شروط من أي جهة...
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