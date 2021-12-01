تواصل منافسات البطولة العربية لكرة القدم
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استؤنفت مباريات البطولة العربية لكرة القدم قطر2021 في يومها الثاني بإجراء أربع مباريات بين المنتخبات العربية، كما أكد اللاعبون والأجهزة الفنية للمنتخبات على أهمية البطولة.
استؤنفت مباريات البطولة العربية لكرة القدم قطر2021 في يومها الثاني بإجراء أربع مباريات بين المنتخبات العربية، كما أكد اللاعبون والأجهزة الفنية للمنتخبات على أهمية البطولة.
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