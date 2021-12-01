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تواصل منافسات البطولة العربية لكرة القدم

الرياضة

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استؤنفت مباريات البطولة العربية لكرة القدم قطر2021 في يومها الثاني بإجراء أربع مباريات بين المنتخبات العربية، كما أكد اللاعبون والأجهزة الفنية للمنتخبات على أهمية البطولة.

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