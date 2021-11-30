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البنتاغون يحقق بضربة جوية على سوريا

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قالت وزارة الدفاع الأمريكية إن الوزير لويد أوستن أمر بفتح تحقيق في ضربة جوية أمريكية على سوريا عام 2019، أدت إلى سقوط ضحايا من المدنيين.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز كشفت في وقت سابق أن الضربة التي نُفذت في منطقة الباغوز شرق سوريا أسفرت عن مقتل80 شخصا، بينهم 64 طفلا وامرأة.

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