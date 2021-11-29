جولة سابعة من المفاوضات النووية مع إيران
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تحتضن العاصمة النمساوية فيينا الجولة السابعة من مفاوضات إحياء الاتفاق النووي الإيراني بعد ست جولات سابقة فشلت خلالها الأطرافُ في التوصل لحل مرض.
حيث توقفت المفاوضات في شهر يونيو الماضي بسبب انقسام ساد المشهد بين مطالبَ إيرانية، في مقابل شروط أوروبية وأمريكية.
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