بوتين: اتفاق لترسيم الحدود بين باكو ويريفان

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التوصل إلى اتفاق لتشكيل آليات لترسيم الحدود بين أذربيجان وأرمينيا قبل نهاية العام.

وجاءت تصريحات بوتين بعد ختام مباحثاته مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول بشينيان.

من جانبه، قال علييف إن القرارات المتخذة تسهم في استقرار المنطقة، فيما أعرب باشينيان عن استعداد أرمينيا لبدء مرحلة سلام.