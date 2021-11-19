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بيلاروس تزيل المخيمين الرئيسيين للمهـاجرين على الحـدود

أخبار العالم

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ما لا يقل عن الفي مهاجر يجتمعون في مركز الايواء المؤقت البيلاروسي قرب الحدود البولندية. مكان دافئ يقيهم برودة الطقس وأمطاره.

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