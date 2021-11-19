بيلاروس تزيل المخيمين الرئيسيين للمهـاجرين على الحـدود
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ما لا يقل عن الفي مهاجر يجتمعون في مركز الايواء المؤقت البيلاروسي قرب الحدود البولندية. مكان دافئ يقيهم برودة الطقس وأمطاره.
ما لا يقل عن الفي مهاجر يجتمعون في مركز الايواء المؤقت البيلاروسي قرب الحدود البولندية. مكان دافئ يقيهم برودة الطقس وأمطاره.
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