مباحثات الرئيس الإيطالي في الجزائر

عبر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خلال استقباله في العاصمة الجزائرية نظيره الإيطالي سرجيو ماتاريلا عن تطابق وجهات النظر حيال الأزمة الليبية وقضايا جنوب حوض المتوسط.

من جانبه أكد ماتاريلا أن الجزائر تظل شريكا محورياً في مجال الطاقة، فيما أبدى حرص إيطاليا على أن يلعب الاتحاد الأوروبي دوراً بالمنطقة لتعزيز الاستثمار في القارة الإفريقية.