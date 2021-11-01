السودان.. إعادة اعتقال مسؤولين بحزب المؤتمر
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أعادت السلطات السودانية اعتقال مسؤولين بحزب المؤتمر الوطني السابق، وذلك بعد ساعات من الإفراج عنهم، يأتي ذلك فيما تحدثت مصادر محلية عن إعادة فتح الطريق الرابط بين بورتسودان والخرطوم
من جانبه أكد قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان أن ما حدث في الأيام الأخيرة هو حركة تصحيحية وليس انقلابا.
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