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السودان.. إعادة اعتقال مسؤولين بحزب المؤتمر

أخبار العالم العربي

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أعادت السلطات السودانية اعتقال مسؤولين بحزب المؤتمر الوطني السابق، وذلك بعد ساعات من الإفراج عنهم، يأتي ذلك فيما تحدثت مصادر محلية عن إعادة فتح الطريق الرابط بين بورتسودان والخرطوم

من جانبه أكد قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان أن ما حدث في الأيام الأخيرة هو حركة تصحيحية وليس انقلابا.

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