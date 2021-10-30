 
مباشر

مفوضية العراق تنهي العد اليدوي بألفي محطة

أخبار العالم العربي

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rmjj

أعلنت المفوضية المستقلة للانتخابات في العراق أنها سترفع نتائج العد والفرز اليدوي إلى مجلس المفوضين لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

يأتي ذلك ذلك عقب انتهاء العد اليدوي في ألفي محطة، فيما تصر الكتل المعترضة على النتائج على العد والفرز اليدوي الشامل لجميع مراكز الاقتراع.  

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

اقرأ أيضا

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا