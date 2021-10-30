مفوضية العراق تنهي العد اليدوي بألفي محطة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rmjj
أعلنت المفوضية المستقلة للانتخابات في العراق أنها سترفع نتائج العد والفرز اليدوي إلى مجلس المفوضين لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
يأتي ذلك ذلك عقب انتهاء العد اليدوي في ألفي محطة، فيما تصر الكتل المعترضة على النتائج على العد والفرز اليدوي الشامل لجميع مراكز الاقتراع.
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.