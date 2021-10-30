مفوضية العراق تنهي العد اليدوي بألفي محطة

أعلنت المفوضية المستقلة للانتخابات في العراق أنها سترفع نتائج العد والفرز اليدوي إلى مجلس المفوضين لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

يأتي ذلك ذلك عقب انتهاء العد اليدوي في ألفي محطة، فيما تصر الكتل المعترضة على النتائج على العد والفرز اليدوي الشامل لجميع مراكز الاقتراع.