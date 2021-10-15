الأسير كايد الفسفوس يواصل إضرابه عن الطعام

يستمر الأسير الفلسطيني كايد الفسفوس بإضرابه المفتوح عن الطعام منذ 93 يوما حتى تحقيق مطلبه بإلغاء الاعتقال الإداري الصادر بحقه.

وقال الأسير الذي نقل للمستشفى بحالة خطيرة إنه أخبر الأطباء بنيته وقف شرب المياه حتى بعد قرار المحكمة العليا تجميد الاعتقال الإداري بحقه.