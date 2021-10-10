إجراءات مشددة لتأمين الانتخابات في كردستان
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أدلى الناخبون في إقليم كردستان العراق بأصواتهم في الانتخابات النيابية وسط إجراءات أمنية مشددة خاصة عند مداخل ومخارج الإقليم، ووصفت المشاركة في الإقليم بالضعيفة.
أدلى الناخبون في إقليم كردستان العراق بأصواتهم في الانتخابات النيابية وسط إجراءات أمنية مشددة خاصة عند مداخل ومخارج الإقليم، ووصفت المشاركة في الإقليم بالضعيفة.
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