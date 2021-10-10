إجراءات مشددة لتأمين الانتخابات في كردستان

أدلى الناخبون في إقليم كردستان العراق بأصواتهم في الانتخابات النيابية وسط إجراءات أمنية مشددة خاصة عند مداخل ومخارج الإقليم، ووصفت المشاركة في الإقليم بالضعيفة.

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