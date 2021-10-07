عون: ندعم جهود تعزيز التقارب بين دول المنطقة

أكد الرئيس اللبناني / ميشال عون / خلال لقائه وزير الخارجية الإيراني /حسين أمير عبد اللهيان/ في بيروت، أكد دعم بلاده للجهود التي تبذل لتعزيز التقارب بين دول المنطقة.

من جانبه أكد عبد اللهيان خلال مؤتمر صحفي مع نظيره اللبناني أن المفاوضات مع السعودية قطعت شوطا جيدا، مشيرا إلى استعداد طهران للمساعدة في إعادة بناء مرفأ بيروت.