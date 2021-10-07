 
مباشر
عاجل
مجموعة يقودها صندوق الاستثمارات العامة السعودية تستحوذ على نيوكاسل الإنجليزي

عون: ندعم جهود تعزيز التقارب بين دول المنطقة

أخبار العالم العربي

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rgco

أكد الرئيس اللبناني / ميشال عون / خلال لقائه وزير الخارجية الإيراني /حسين أمير عبد اللهيان/ في بيروت، أكد دعم بلاده للجهود التي تبذل لتعزيز التقارب بين دول المنطقة.

من جانبه أكد عبد اللهيان خلال مؤتمر صحفي مع نظيره اللبناني أن المفاوضات مع السعودية قطعت شوطا جيدا، مشيرا إلى استعداد طهران للمساعدة في إعادة بناء مرفأ بيروت.

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

اقرأ أيضا

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا