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موسكو: إزالة عقبات تسجيل لقاحنا بمنظمة الصحة

أخبار روسيا

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أكد وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، إزالةَ جميع العقبات لتسجيل لَقاح /سبوتنيك V / الروسي في منظمة الصحة العالمية، مشيرًا إلى أن المديرَ العام للمنظمة أكدَ ذلك.

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