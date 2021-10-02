موسكو: إزالة عقبات تسجيل لقاحنا بمنظمة الصحة

أكد وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، إزالةَ جميع العقبات لتسجيل لَقاح /سبوتنيك V / الروسي في منظمة الصحة العالمية، مشيرًا إلى أن المديرَ العام للمنظمة أكدَ ذلك.

تابعوا RT على