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ملك البحرين يستقبل وزير الخارجية الإسرائيلي

أخبار العالم العربي

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استقبل ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد واستعرض معه العلاقات الثنائية في أول زيارة من نوعها منذ تطبيع العلاقات بين البلدين العام الماضي.

وقال الملك البحريني إن السلام خيار استراتيجي لبلاده.. هذا ومن المنتظر أن يفتتح لابيد خلال الزيارة سفارة إسرائيل لدى البحرين تزامنا مع انطلاق أول رحلة تجارية بينهما.

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