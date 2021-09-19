بولينزيا الفرنسية تعاني جراء تفشي متحور دلتا
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اجتاح متحور دلتا أرخبيل بولينزيا الفرنسية، ما دفع السلطات إلى إعلان حجر شامل وإجبار السياح على البقاء في الفنادق، ما أدى إلى انكماش الاقتصاد وتدهور النشاط السياحي.
اجتاح متحور دلتا أرخبيل بولينزيا الفرنسية، ما دفع السلطات إلى إعلان حجر شامل وإجبار السياح على البقاء في الفنادق، ما أدى إلى انكماش الاقتصاد وتدهور النشاط السياحي.
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