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بولينزيا الفرنسية تعاني جراء تفشي متحور دلتا

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اجتاح متحور دلتا أرخبيل بولينزيا الفرنسية، ما دفع السلطات إلى إعلان حجر شامل وإجبار السياح على البقاء في الفنادق، ما أدى إلى انكماش الاقتصاد وتدهور النشاط السياحي.

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