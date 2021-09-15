منظمة معاهدة الأمن تدعو الأفغان لتجنب النزاع

دعت الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي في بيان تبنته بعد اجتماع مشترك لوزراء الخارجية والدفاع وأمناء مجالس الأمن، دعت إلى تجنب المواجهات المسلحة في أفغانستان.

من جانبه أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن موسكو لا تفرض أي شروط على طالبان، وتتابع كيف ستجسد الحركة وعودها.