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محادثات مصرية بوروندية في القاهرة

أخبار العالم العربي

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بحث وزيرا الخارجية المصري ونظيره البوروندي في القاهرة أزمة سد النهضة حيث اكد الجانبان اهمية التوصل الى اتفاق قانوني وملزم حول ملء وتشغيل السد.

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