محادثات مصرية بوروندية في القاهرة
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بحث وزيرا الخارجية المصري ونظيره البوروندي في القاهرة أزمة سد النهضة حيث اكد الجانبان اهمية التوصل الى اتفاق قانوني وملزم حول ملء وتشغيل السد.
بحث وزيرا الخارجية المصري ونظيره البوروندي في القاهرة أزمة سد النهضة حيث اكد الجانبان اهمية التوصل الى اتفاق قانوني وملزم حول ملء وتشغيل السد.
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