أنقرة: نعمل مع قطر وأمريكا لإدارة مطار كابل

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إن أنقرة تعمل مع قطر والولايات المتحدة على مسألة إدارة مطار كابل، مشيرا إلى إمكانية تولي شركة خاصة مسؤوليةَ الأمن في المطار.

وأكد تشاووش أوغلو وجود محادثات مع حركة طالبان في هذا الشأن، مضيفا أن انسحابَ تركيا الكامل من أفغانستان سيكون أمرا غير صائب.