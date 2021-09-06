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روسيا تحتفي بأبطالها البارالمبيين

أخبار روسيا

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استقبلت العاصمة موسكو الفريق البارالمبي الروسي بعد عودته من طوكيو باحتفالية وسط الساحة الحمراء شاركت فيها شخصيات سياسية ورياضية كثيرة.

وأجمع المشاركون على أن تحقيق الفريق الروسي المرتبة الثالثة بعدد الميدليات بعد الصين وبريطانيا يعد الإنجاز الأول رغم العقوبات المفروضة عليه من قبل الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات.

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