تجارب أخيرة على دواء روسي لعلاج مرضى كورونا

يواصل معهد علم الأوبئة الروسي تجاربه الأخيرة على دواء لعلاج مرضى كورونا، وأكد المعهد أن التجارب مشجعة وأثبتت قدرة الدواء على الحدِّ من تكاثر الفيروس داخل الجسم البشري.

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