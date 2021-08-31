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تجارب أخيرة على دواء روسي لعلاج مرضى كورونا

أخبار روسيا

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يواصل معهد علم الأوبئة الروسي تجاربه الأخيرة على دواء لعلاج مرضى كورونا، وأكد المعهد أن التجارب مشجعة وأثبتت قدرة الدواء على الحدِّ من تكاثر الفيروس داخل الجسم البشري.

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