مصر.. وفد روسي بمنطقة قناة السويس الاقتصادية

كشف رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس / يحيى زكي/ وجود ما يسمى بالعقد التشغيلي للمنطقة الصناعية الروسية .

حيث من المنتظر التوقيع عليه بين الجانبين المصري و الروسي بعد التوافق على بنوده بنهاية العام الجاري، من أجل البدء في تنفيذ المشروع على أرض الواقع. جاء ذلك خلال استقبال زكي وفدا روسيا يضم ممثلين عن وزارة الصناعة والتجارة وعددا من ممثلي الشركات الروسية.