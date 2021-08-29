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اليمن.. 40 قتيلا بهجوم استهدف قاعدة العند

أخبار العالم العربي

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أفاد مراسلنا بارتفاعِ عددِ ضحايا القصف الصاروخي الذي استهدف قاعدة العند الجوية في محافظةِ لحج جنوب اليمن إلى أربعين قتيلا وأكثر من خمسين جريحا.

هذا واتهم المجلس الانتقالي الجنوبي جماعةَ أنصار الله الحوثية بتنفيذ الهجوم، من جانبه، توعد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي الحوثيين بدفع الثمن ومحاسبة مرتكبي الجريمة بحق اليمنيين، حسب تعبيره.

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