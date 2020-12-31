حصاد 2020.. عام يرحل وأزمات باقية

ألفان وعشرون، كان عامًا مليئًا بالأحداث، أحداثٌ وأزماتٌ أثرت على البشرية جمعاء.

فمن تفشي وباء كورونا الذي ضرب العالم اقتصاديًا وصحيًا ونفسيًا وعكَّرَ مناحي الحياة بإغلاق كلي أو جزئي وفرض تعليمًا وعملًا عن بعد، إضافة لقيود على الحركة وحرية الأفراد وصولًا إلى الخسائر البشرية والوفيات الهائلة والضغط المتنامي على قطاع الصحة في أرجاء المعمورة. كما كان مثقلًا بالتوترات السياسية والكوارث الطبيعية، أما المنطقة العربية فشهدت رحيل بعضِ أبرز زعمائها، وموجة اتفاقات سلام وتطبيع بين إسرائيل وعدد من الدول العربية.