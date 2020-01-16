بوتين يعين ميشوستين رئيسا للحكومة الروسية

وقع الرئيس فلاديمير بوتين مرسوما بتعين ميخائيل ميشوستن رئيسا للحكومة الروسية عقب تصويت الدوما بالموافقة عليه.

كما أصدر بوتين مرسوما بتعيين رئيس الوزراء السابق دميتري ميدفيدف بمنصب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي. إلى ذلك أكد بوتين أن روسيا ستبقى جمهورية رئاسية مع تعاظم دور ومسوؤلية البرلمان. وجاءت تصريحات الرئيس الروسي خلال اجتماعه بفريق العمل المشكل لإعداد مقترحات تعديل الدستور الروسي. وكان مجلس الدوما صوت لصالح تعين ميشوستن رئيسا للحكومة، بثلاثمئة وثلاثة وثمانين نائباً لصالحه، وقال ميشوستن بعد التصويت إن تشكيلة فريقه الوزاري ستتحدد في الأيام المقبلة.