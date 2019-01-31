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الفنانة الأردنية عبير عيسى: المسؤولون لا يعرفون معنى الفن

الثقافة والفن

الفنانة الأردنية عبير عيسى: المسؤولون لا يعرفون معنى الفن
Youtube
عبير عيسى
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صرحت الممثلة الأردنية البارزة، عبير عيسى، بأنها وجدت نفسها فجأة في بلد لا يعرف فيه أي مسؤول معنى الثقافة أو الفن أو الإبداع.

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وجاءت تصريحات الفنانة في حوار لها مع قناة الغد، تبريرا لإقدامها على حرق الصور والمسلسلات لإيمانها بأن الفن لا يصح أن يكون "يتيما"، ولا بد أن يكون هناك مسؤول عنه يدعمه ويرعاه.

كما أضافت عيسى أن الحكومة والشعب الأردني، كان لهما موقف سياسي دافعوا عنه، ووجهة نظر تبنوها ودفعوا ثمنها. وتساءلت عن السبب في غياب الإنتاج المسرحي والتلفزيوني من جانب الدولة، التي يجب أن ترعى الفنون والثقافة، وألا تعد ذلك جميلا يطوق عنق الفنانين.

المصدر: تويتر

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