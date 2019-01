الأوسكار تعلن عن القائمة النهائية للمرشحين لنيل جوائزها

أعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، عن القائمة الكاملة للمرشحين لنيل جوائز الأوسكار في الدورة الـ 91 لأهم جوائز السينما في الولايات المتحدة والعالم.

ومن المقرر أن يقام حفل توزيع جوائز الأوسكار لهذا العام في 24 فبراير، في مسرح دولبي بمدينة لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا.

وفي ما يلي أبرز ترشيحات الأوسكار ضمن أهم فئات الجوائز:

- جائزة أفضل مخرج:

شملت قائمة الترشيحات في هذه الفئة كلا من: ألفونسو كوارون مخرج فيلم "Roma"، وآدم ماكاي عن فيلم "Vice"، ويورغس لانثيموس عن "The Favourite"، وسبايك لي عن فيلم "BlacKkKlansman"، وباويل باوليكوسكي عن "Cold War".

- جائزة أفضل ممثل:

شملت الترشيحات كلا من: رامي مالك عن "Bohemian Rhapsody"، وكريستيان بيل عن فيلم "Vice"، وفيغو موريتنسين عن "Green Book"، وبرادلي كوبر عن "A Star Is Born"، وويليام دافو عن "At Eternity’s Gate".

- جائزة أفضل ممثلة:

ضمت القائمة غلين كلوز عن "The Wife"، وليدي غاغا عن "A Star Is Born"، وأوليفيا كولمن عن "The Favorite"، وميليسا ماكارثي عن "Can You Ever Forgive Me"، وياليتزا أباريشيو عن فيلم "Roma".

- جائزة أفضل ممثل مساعد:

شملت القائمة كلا من: ماهرشالا علي عن فيلم "Green Book"، وسام إيليوت "A Star Is Born"، وآدم دريفير "BlacKkKlansman"، وريتشارد إي غرانت "Can You Ever Forgive Me"، وسام روكويل "Vice".

- جائزة أفضل ممثلة مساعدة:

ظهرت في قائمة الترشيحات إيمي أدامز "Vice"، ومارينا دي تافيرا "Roma"، وريجينا كينغ "If Beale Street Could Talk"، وإيما ستون وراشيل وايز عن فيلم "The Favorite".

- جائزة أفضل سيناريو أصلي:

تمثلت الترشيحات في: بريان هايز كوري وبيتر فارليلي ونيك فايالونغا عن فيلم "Green Book"، وديبورا ديفيس وتوني مكنمارا عن فيلم "The Favorite"، وألفونسو كوارون عن فيلم "Roma"، وآدام مكاي عن فيلم "Vice"، وبول شريدر عن فيلم "First Reformed".

- جائزة أفضل أفلام الرسوم المتحركة:

جاءت في القائمة أفلام: "Incredibles 2"، و"Ralph Breaks the Internet"، و"Spider-Man: Into the Spider-Verse"، وفيلم "Isle of Dogs"، و"Mirai".

- جائزة أفضل فيلم وثائقي:

شملت القائمة: "Free Solo" وفيلم "Minding the Gap"، و"RBG" وفيلم "Hale County This Morning, This Evening"، و"Of Fathers and Sons".

- جائزة أفضل فيلم أجنبي:

حوت القائمة فيلم "Roma" من المكسيك، وفيلم "Cold War" من بولندا، وفيلم "Shoplifters" من اليابان، والفيلم اللبناني "كفر ناحوم" وأيضا الفيلم الألماني "Never Look Away".

- جائزة أفضل أغنية أصلية:

شملت ترشيحات الأوسكار لهذه الفئة أغنية "Shallow" من فيلم "A Star Is Born"، وأغنية "All the Stars" من فيلم "Black Panther"، وأغنية "I’ll Fight" من فيلم "RBG"، وأيضا أغنية "The Place Where Lost Things Go" من فيلم "Mary Poppins Returns"، وأغنية "When a Cowboy Trades his Spurs for Wings" من فيلم "The Ballad of Buster Scruggs".

