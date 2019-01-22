ترشح الممثل رامي مالك لجائزة الأوسكار 2019

صدرت مؤخرا الترشيحات النهائية لجائزة الأوسكار الدولية لعام 2019، وكان ضمنها النجم المصري الأمريكي، رامي مالك، عن فيلمه الأخير "Bohemian Rhapsody".

ويتنافس مالك على جائزة أفضل ممثل رجل لعام 2019، مع كل من النجوم: كريستيان بايل، فيجو مورتينسين، برادلي كوبر، ووليام دافو.

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أما جائزة أفضل صورة، فتتنافس عليها أفلام: A Star Is Born ،Roma ،Green Book ، BlacKkKlansman ،Black Panther ، Vice The Favourite ،Bohemian Rhapsody.

وشكل عدم ترشح النجمة البريطانية، إيميلي بلانت، لجائزة أفضل ممثلة لهذا العام مفاجأة كبرى، خاصة أن فيلمها الأخير، "Mary Poppins Returns"، حقق نجاحا باهرا منذ إطلاقه مؤخرا، في حين خسرت النجمة الترشح لجائزة "BAFTA" أيضا.

المصدر: ديلي ميل