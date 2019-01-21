وفاة منتج سلسلة "رامبو" الهوليوودية

توفي منتج الأفلام الأمريكي، آندي فاجنا، عن عمر يناهز 74 عاما، بعد إطلاقه عشرات الأفلام الهنغارية والعالمية، والتي كان أشهرها، "رامبو".

وللمنتج، هنغاري الأصل، باع طويل في عالم هوليوود السينمائي، حيث أنتج فاجنا سلسلة "رامبو"، للنجم الأمريكي، سيلفيستر ستالون، و"Total Recall" للنجم أرنولد شوارزينيغر، وكذلك "Evita"، للمغنية العالمية، مادونا.

وصدر الخبر أول مرة عن "الصندوق الوطني الهنغاري للسينما"، الذي أكد وفاة المنتج بتاريخ 20 يناير الجاري، في منزله في بودابست، عقب صراع طويل مع المرض.

وفي تعليقه على النبأ المحزن، صرح شوارزينيغر قائلا: "لقد كان الراحل صديقا عزيزا ومنتجا ثوريا في هوليوود.. كما أثبت أنه لا حاجة للاستديوهات الكبيرة لصناعة أفلام عظيمة.. لقد كان يملك قلبا عظيما، سأشتاق إليه".

أما بالنسبة لستالون، فقام بنشر صورة عبر إنستغرام أثنى فيها على المنتج الراحل، واصفا إياه بـ "الرائد" وبصانع أسطورة "رامبو" الشهيرة، كما أكد أن الخبر فطر قلبه.

وبعيدا عن هوليوود، أنتج فاجنا أيضا العديد من الأفلام الهنغارية البارزة، كما أنه يملك جزئيا استديوهات "كوردة" في هنغاريا، الموقع الذي صورت فيه أفلام أمريكية شهيرة، مثل: "The Martian" و"Hellboy II".

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المصدر: واشنطن بوست