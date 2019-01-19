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"والت ديزني" تحيي فيلم "أحدب نوتردام" من جديد

الثقافة والفن

youtube/ Cindy Gidison
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ذكر القائمون على استوديوهات "والت ديزني" العالمية أنهم يعملون على إنتاج نسخة حية من فيلم "أحدب نوتردام" الشهير.

وسيعمل على إعادة كتابة سيناريو الفيلم، مع الاستعانة بالسيناريو الأصلي، الكاتب المسرحي الشهير، ديفيد هنري هوانغ. كما من المفترض أن يلعب الممثل جوش جاد دور البطولة فيه، أي دور "الأحدب كوازيمودو"، فضلا عن مساهمته في الإنتاج.

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وكما النسخة الأولى من الفيلم، ستعتمد هذه النسخة أيضا على رواية "أحدب نوتردام" الشهيرة للكاتب العالمي، فيكتور هيوغو، والتي تروي حكاية طفل غجري مصاب بتشوه خلقي لجأ إلى كاتدرائية نوتردام، وأصبح قارعا للأجراس فيها، ودأب دوما على فعل الخير ومساعدة الغير.

المصدر: لايف. رو

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