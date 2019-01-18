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شاهد أول مقطع ترويجي للجزء القادم من "John Wick"

الثقافة والفن

شاهد أول مقطع ترويجي للجزء القادم من
You-Tube: Lionsgate Movies
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قامت الشركة الأمريكية، "Lionsgate Movies"، بطرح أول عرض ترويجي للجزء الثالث من السلسلة الهوليوودية الشهيرة، "John Wick".

وأطلقت الشركة على الجزء الثالث "Parabellum"، في حين قررت إطلاقه بتاريخ 17 مايو المقبل، وهو من إخراج، تشاد ستاهيلسكي، ومن كتابة وتأليف، ديريك كولستاد.

ويلعب دور البطولة في الجزء المقبل، النجم الأمريكي، كيانو ريفز، إلى جانب كل من: هالي بيري، إيان ماكشان ولورنس فيشبون.

وتدور أحداث الجزء الثالث حول استهداف البطل، "John Wick"، من قبل نخبة من القتلة المأجورين الذي سيحصلون على مكافأة قدرها 14 مليون دولار، في حال تمكنوا من قتله، مع العلم أن البطل كان يعمل للمجموعة نفسها في الجزء السابق.

المصدر: الصحافة الأمريكية

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