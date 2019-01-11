الموسيقار عمر خيرت يصل السعودية لإحياء حفل في مهرجان شتاء طنطورة

وصل الموسيقار المصري، عمر خيرت، إلى السعودية، لإحياء حفله الموسيقي في محافظة العلا، وذلك ضمن الفعاليات الفنية الجارية لمهرجان طنطورة.

ومن المتوقع أن يقدم خيرت تشكيلة واسعة ومتميزة من مؤلفاته الموسيقية على مسرح مرايا، اليوم الجمعة، في حين ينتظره الآلاف من معجبيه هناك.

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وكان الموسيقار قد أحيا مؤخرا حفلا ضخما في جامعة القاهرة، أقيم بمناسبة مرور 110 أعوام على تأسيس الجامعة.

وبالإضافة إلى عمر خيرت، يشارك في مهرجان شتاء طنطورة 7 فنانيين ومطربين عالميين، هم: المطرب السعودي، محمد عبده، المطربة اللبنانية، ماجدة الرومي، عازف البيانو، رينو كابوسون، عازف البيانو الصيني، لانج لانج، مغني الأوبرا الشهير، أندريا بوتشيلي، وكذلك الموسيقار العالمي ياني.

وعلاوة على ما سبق، يضم المهرجان السعودي حفلا غنائيا للراحلة أم كلثوم، يقدم عبر تقنية الهولوغرام.

المصدر: وكالات