أحلام تقلق محبيها وتطالبهم بالدعاء لها

أثارت الفنانة الإماراتية، أحلام الشامسي، قلق محبيها من جديد إثر إطلاقها تغريدة ثانية عبر تويتر وصورة جديدة على إنستغرام، وذلك بعد أن طلبت مؤخرا من محبيها الدعاء لها.

ونشرت أحلام صورة جديدة ليدها وعليها لصاقة طبية، وكتبت عليها: "الحمدلله"، من دون توضيح الأسباب الحقيقية وراء دخولها المستشفى.

وكانت النجمة قد أطلقت تغريدة قبل أيام عبر موقع تويتر، طالبت فيها جمهورها ومتابعيها بالدعاء لها، إذ جاء فيها: "أنا طيبة بس ادعوا لي"، وأتبعتها بتغريدة ثانية تضمنت الآية القرآنية التالية: "يأت بها الله إن الله لطيف خبير".

وأثارت منشورات أحلام الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قلقا وحيرة بين أوساط المعجبين، حول حقيقة وضعها الصحي.

المصدر: إنستغرام + تويتر