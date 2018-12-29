"جاك سبارو" يفاجئ أطفال مرضى السرطان في باريس (صور)
فاجأ النجم الأمريكي، جوني ديب، الأطفال في مركز معالجة السرطان في "معهد كوري"، الواقع في العاصمة الفرنسية، باريس، مرتديا زي القرصان الشهير، "جاك سبارو".
ولبس ديب الزي ذاته الذي طالما اشتهر به في السلسلة الهوليوودية، "قراصنة الكاريبي"، في حين وضع الخواتم الكثيرة في أصابعه وأضاف الإكسسوارات المناسبة.
كما تبادل "جاك سبارو" الحديث مع الأطفال في المركز الطبي، ومن ثم التقط معهم ومع الطاقم الطبي الصور الكثيرة.
وعقب انقضاء الزيارة، غرّد المعهد الفرنسي عبر تويتر: "هذه هدية أفرحت المرضى وعائلاتهم والممرضين والأطباء والباحثين.. شكرا لجوني على الوقت والجهد والتعاطف".
ويذكر أنها ليست المرة الأولى التي يقوم بها ديب بزيارة مفاجئة لمشفى سرطان، إذ قام بذلك سابقا في كل من كندا وأستراليا.
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Cet après-midi, #JackSparrow 👀 le plus célèbre de tous les pirates a rendu une visite surprise aux enfants et adolescents de notre service de #pédiatrie ! Un formidable cadeau 🎁 deux jours après #Noël qui a fait la joie de tous : petits, grands, patients, familles, soignants, médecins et chercheurs. Immense merci à Johnny Depp pour son temps, son énergie, son réconfort et son engagement auprès des plus fragiles ❤️ #LutteContreLeCancer #Enfance
المصدر: Sputnik News