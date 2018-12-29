"جاك سبارو" يفاجئ أطفال مرضى السرطان في باريس (صور)

فاجأ النجم الأمريكي، جوني ديب، الأطفال في مركز معالجة السرطان في "معهد كوري"، الواقع في العاصمة الفرنسية، باريس، مرتديا زي القرصان الشهير، "جاك سبارو".

ولبس ديب الزي ذاته الذي طالما اشتهر به في السلسلة الهوليوودية، "قراصنة الكاريبي"، في حين وضع الخواتم الكثيرة في أصابعه وأضاف الإكسسوارات المناسبة.

كما تبادل "جاك سبارو" الحديث مع الأطفال في المركز الطبي، ومن ثم التقط معهم ومع الطاقم الطبي الصور الكثيرة.

وعقب انقضاء الزيارة، غرّد المعهد الفرنسي عبر تويتر: "هذه هدية أفرحت المرضى وعائلاتهم والممرضين والأطباء والباحثين.. شكرا لجوني على الوقت والجهد والتعاطف".

ويذكر أنها ليست المرة الأولى التي يقوم بها ديب بزيارة مفاجئة لمشفى سرطان، إذ قام بذلك سابقا في كل من كندا وأستراليا.

المصدر: Sputnik News