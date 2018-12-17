"متحرش هوليوود" أرغم جينيفر لورانس على علاقة جنسية!

خرجت الممثلة الأمريكية، جينيفر لورانس، عن صمتها بشأن مزاعم طالتها حول إقامتها علاقة مع المنتج السينمائي هارفي وينستين.

إقرأ المزيد

وقالت لورانس إنها لم تقم أي علاقة مع وينستين الشهير بـ"متحرش هوليوود"، كما زعمت إحدى الممثلات التي رفعت دعوى قضائية ضد وينستين، بحسب مجلة "بيبول" الأمريكية.

وأضافت في بيان لها: "قلبي يتحطم من أجل كل النساء ضحايا هارفي وينستين، ولم أمر بأي علاقة معه، سوى كل ما هو مهني، وما قاله عني مثال آخر على التكتيكات والأكاذيب الشرسة التي يسردها لإغواء عدد لا يحصى من النساء للإيقاع بهن".

AFP

ووفقا لوثائق الدعوى القضائية، فإن هارفي وينستين أرغم جينيفر لورانس على ممارسة علاقة جنسية معه، وهددها بتدمير مستقبلها، في حال أن رفضت الخضوع له.

من جانبه رد وينستين، من خلال متحدثين له، بأن الدعوى القضائية التي رفعتها الممثلة المجهولة، تم التقدم بها من دون إشعار مسبق أو أي محاولة للوصول إلى محامي وينستين لسبب واحد، وهو أن تحظى هي باهتمام إعلامي.

المصدر: وكالات