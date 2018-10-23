الرياض تحتضن أول معرض للفن التشكيلي الروسي

أقيم في الرياض، يوم الثلاثاء 23 أكتوبر، معرض لأعمال الفنانَين التشكيليين الروسيين، فاسيلي كاندينسكي وبافل فيلونوف.

وقال ناطق باسم المؤسسة الروسية للاستثمارات المباشرة إن المؤسسة والمتحف الروسي الحكومي من بطرسبورغ، توليا إقامة أول معرض للفن التشكيلي الروسي في المملكة العربية السعودية.

وأضاف الناطق أن أعمال المعرض ستستمر على هامش منتدى "مبادرة مستقبل الاستثمار" الذي أطلقت عليه تسمية "دافوس الصحراء"، لغاية 25 أكتوبر الجاري.

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وجاء في بيان صدر عن المؤسسة الروسية للاستثمارات أن المعرض المذكور هو الأول للفن التشكيلي الروسي في السعودية، ويسبق المعرض الأكبر بعنوان "كاندينسكي وروسيا" الذي يعتزم المتحف الروسي والمؤسسة الروسية للاستثمارات المباشرة بإقامته مطلع العام المقبل، في الرياض والظهران، في إطار مهرجان أيام الثقافة الروسية في المملكة العربية السعودية.

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وأشار الناطق إلى أن المعرض يكشف عن أكثر اللوحات الفنية الطليعية للفنان فاسيلي كاندينسكي "مشط أزرق" (1917)، والتي تعكس تطور الأحداث السريع والغموض والحرص على مصير البشرية وانفجار الشكل الذي يتميز به عادة إبداع الفنان التشكيلي. أما إبداع الفنان فيلونوف فتمثله لوحة "الانتصار على الأزل" (1920-1921) و"التفاح" (1930) وغيرها.

وقال مدير المتحف الروسي الحكومي، فلاديمير غوسيف، إنه يأمل باستمرار مشروع إقامة المعارض الفنية في كل من الدولتين، ومضى قائلا: "نرحب بقرار السعودية أن تصبح أول بلد عربي في الشرق الأوسط يستضيف معرض أعمال الفن التشكيلي الروسي التابعة للمتحف الروسي الحكومي".

يذكر أن منتدى "مبادرة مستقبل الاستثمار" (دافوس الصحراء) يعقد في المملكة العربية السعودية منذ عام 2017 بمبادرة من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان آل سعود، وتحت رعايته.

المصدر: تاس