انطلاق "دافوس الصحراء" في الرياض

انطلق في العاصمة السعودية الرياض، اليوم الثلاثاء، مؤتمر عالمي للاستثمار أطلق عليه اسم "دافوس الصحراء"، ويتزامن مع ضغوطات تتعرض لها السعودية على خلفية مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

ويستمر المؤتمر، الذي يحمل رسميا عنوان "مبادرة مستقبل الاستثمار 2018"، حتى الخميس بحضور 4000 مشارك وأكثر من 100 متحدث يمثلون 140 مؤسسة مختلفة، منهم رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، كيريل دميتريف.

وسيشهد المؤتمر أكثر من 40 جلسة وورش عمل ومنتديات جانبية، وهو يسعى في هذا العام إلى مواصلة استكشاف الاتجاهات والفرص التي ستساهم في تحقيق عائدات وآثار إيجابية على المملكة السعودية والاقتصاد العالمي.

#إنفوجرافيك_الخارجية | انطلاق مؤتمر #مبادرة_مستقبل_الاستثمار في الرياض بحضور 4000 مشارك وأكثر من 100 متحدث من القادة والمستثمرين والمبتكرين العالميين pic.twitter.com/VmtcpSNXCP — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) October 23, 2018

وسيتم خلال المؤتمر تسليط الضوء على القطاعات الناشئة، التي ستساهم في رسم مستقبل الاقتصاد السعودي والعالمي خلال العقود المقبلة، كما سيتم عرض الإصلاحات الاقتصادية التي أطلقتها الرياض للحد من الاعتماد على عائدات النفط.

وألقت قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده باسطنبول الظلال على هذا الحدث الاقتصادي، حيث ألغى العشرات من المسؤولين ورؤساء الشركات العالمية الكبرى مشاركتهم في المؤتمر، منهم شركتي "فورد" و"أوبر".

كذلك أعلنت شركات إعلامية مثل "بلومبرغ" و"سي أن أن" و"فاينانشيال تايمز" انسحابها أيضا، بينما أعلنت أستراليا السبت انسحاب ممثليها من المؤتمر.

المصدر: وكالات