فيلم روسي يفوز بجائزة "الأفضل" في مهرجان كندي سينمائي (فيديو)

فاز فيلم "القيصر-النسر" الروسي البيئي من إخراج، إدوارد نوفيكوف، بجائزة "أفضل فيلم درامي" في مهرجان "ImagineNative" الكندي السينمائي للشعوب الأصلية.

وتعد تلك الجائزة الخامسة التي يحصدها الفيلم في مختلف المهرجانات الروسية والدولية. وقالت الفنانة الروسية، إيا سفينا، التي مثلت جمهورية ياكوتيا الروسية في لجنة التحكيم، إن الفيلم عبارة عن حكاية أبدعها الكاتب الياكوتي، فاسيلي ياكوفليف، في ثلاثينيات القرن الماضي. ويروي الفيلم قصة كهل ياكوتي يسكن غابة في منطقة نائية مع زوجته.

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وفي أحد الأيام، زار نسر الرجل واستقر في منزله بجانب أيقونة مسيحية، ونشأت بينه والنسر صداقة غير عادية، حتى بات الطائرة أحد أفراد العائلة.

يذكر أن مهرجان "ImagineNative" السينمائي للشعوب الأصلية يقام في مدينة تورونتو الكندية. ويعد المهرجان من أهم المنتديات السينمائية التي تسلط الضوء على مشاكل الشعوب الأصلية في العالم.

وتقع جمهورية ياكوتيا الروسية ذات الحكم الذاتي في أقصى شمال شرق روسيا، وتتميز ببرد قارس وطبيعة خلابة.

المصدر: تاس