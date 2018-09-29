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فيلم هندي يفوز بالجائزة الكبرى لمهرجان القرم السينمائي

الثقافة والفن

فيلم هندي يفوز بالجائزة الكبرى لمهرجان القرم السينمائي
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مهرجان " الجسر الأوراسي"
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أعلن مهرجان القرم السينمائي "الجسر الأوراسي" الذي انتهت فعاليات دورته الثالثة في مدينة يالطا بالقرم مؤخرا، أسماء الأفلام الفائزة بجوائزه.

ونال فيلم "الحب وشوكلا" الهندي من إخراج، سدخارتخا جاتلا، جائزة المهرجان الرئيسية وجائزة المشاهدين.

ويروي الفيلم قصة سائق دراجة هوائية يدعى، شوكلا، وحياته بعد الزواج في مدينة هندية كبرى.

وقال المخرج، سدخارتخا جاتلا، إن نيل الجائزة شرف كبير بالنسبة له، وإنه معجب بشبه جزيرة القرم وسيعود إلى هنا حتما بفيلمه الجديد.

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أما جائزة لجنة التحكيم فحازها فيلم "ملاك يصيبه البرد" من إخراج المخرجة السينمائية الروسية الشابة، أوكسانا كاراس، وشارك في بطولة الفلم الفنانون: سيميون تريسكونوف وماريا كريلوفا ويفغيني تسيغانوف وغيرهم.

ويروي الفيلم قصة حب بطل الفيلم الشاب، على أعتاب الحرب العالمية الثانية، ربيع عام 1940.

وحاز فيلم "ليسوا غرباء" من إخراج الفنانة الروسية الراحلة، فيرا غلاغوليفا، على الجائزة الخاصة للمهرجان.

المصدر: تاس

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