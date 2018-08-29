بالفيديو..مشاركة روسية متميزة في مهرجان البندقية السينمائي الدولي الـ75

تفتتح اليوم، 29 أغسطس، فعاليات الدورة الـ 75 من مهرجان البندقية السينمائي الدولي، حيث يشارك فيلم روسي للمخرجين الروسيين، أليكسي تشوبوف، و،ناتاليا ميركولوفا ضمن مسابقة "آفاق".

وسيعرض في مراسم افتتاح المهرجان الفيلم الجديد "First Man" (الرجل الأول) حول أول رجل يطأ سطح القمر من إخراج الأمريكي، داميان شازل، ويشترك في بطولة الفيلم، رايان غوسلينغ، الذي أدى دور رائد الفضاء، نيل أرمسترونغ (1930-2012)، ويشارك الفيلم في برنامج المسابقة الرئيسية للمهرجان الذي يتضمن 21 فيلمًا سينمائيًا.

أما فيلم "الإنسان الذي أدهش الجميع"، من إخراج المخرجيْن الروسييْن، أليكسي تشوبوف وناتاليا ميركولوفا، فسيعرض في إطار برنامج المسابقة الثانية "آفاق" في إطار المهرجان، حيث تمنح جوائز "الأسود" من لجنة التحكيم الدولية برئاسة المخرجة وكاتبة السيناريو والممثلة، أثينا تسانغاري.

إقرأ المزيد

وتشارك في تلك المسابقة 19 فيلمًا، بما في ذلك أفلام، أنتجت في جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق.

كما ستعرض أفلام في إطار قسم "أفلام البندقية الكلاسيكية"، من بينها فيلم "الصعود" الذي تم ترميمه مؤخرا، من إخراج المخرجة السوفيتية المشهورة، لاريسا شيبيتكو، (1938-1979) والذي عرض لأول مرة في سبعينات القرن الماضي في إطار مهرجان البندقية.

المصدر: تاس