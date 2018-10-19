خاتم خطوبة "ليدي غاغا" بـ 400 ألف دولار أمريكي

أعلنت النجمة الأمريكية، ليدي غاغا، عن خبر خطوبتها من مدير أعمالها، كريستيان كارينو، خلال فعاليات الحفل السنوي لـ "Hollywood Celebration".

وظهرت النجمة في الحفل وهي ترتدي خاتم خطوبتها المصنوع من حجر نادر وثمين جدا، يطلق عليه اسم Padparadscha Sapphire. كما يعرف في العالم العربي باسم آخر هو، "السفير الزهري".

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ويزن الحجر النادر في يد غاغا، نحو 7 قراريط، بينما يحتوي الخاتم على نحو 4 قراريط من الألماس الخالص. وأشار مدير رفيع في الشركة المصنعة لخاتم الخطوبة، إلى أن قيمته الكلية تقدر بقرابة 400 ألف دولار.

وتعد ألبومات النجمة غاغا الموسيقية من الأكثر مبيعا عبر التاريخ، إذ فاق مجمل مبيعات أغانيها 170 مليون نسخة، في عام 2016. كما أنها حائزة عدة أرقام قياسية عالمية، أحدها سجل في كتاب "غينيس" للأرقام القياسية العالمية.

المصدر: Bazaar Magazine