ويل سميث يمازح جمهوره من أعلى برج خليفة (صورة)

فاجأ النجم الأمريكي، ويل سميث، جمهوره في زيارة غير معلنة لمدينة دبي، حيث مازحهم بصورة جديدة التقطها في أحد أعلى طوابق برج خليفة، ناطحة السحاب الأعلى في العالم.

ونشر النجم صورة جديدة عبر إنستغرام، يظهر فيها جالسا على كرسي مرحاض في أحد أعلى طوابق البرج الشاهق، بينما أرفقها بتعليق جاء فيه: "هذا هو أعلى مرحاض في العالم".

وفي سياق متصل، فهذه ليست المرة الأولى التي يزور فيها النجم الأمريكي مدينة دبي، إذ زارها مرتين قبل ذلك، في عامي 2016 و2017.

ويشارك سميث حاليا في تصوير فيلم هوليوودي مرتقب عن الشخصية الكارتونية الشهيرة، "علاء الدين"، حيث يلعب دور المارد الأزرق في الفيلم، الذي من المتوقع أن يدخل صالات العرض خلال العام المقبل.

المصدر: Arab News