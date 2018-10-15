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حسناء الشاشة الروسية تفوز بفارس أحلامها

الثقافة والفن

حسناء الشاشة الروسية تفوز بفارس أحلامها
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نشرت المذيعة الروسية الحسناء، أولغا بوزوفا، على حسابها في إنستغرام صورا وفيديوهات لـ "فارس أحلامها" المنتظر الذي قد تغدو زوجته قريبا.

وظهرت المذيعة في مقطع فيديو هي والشاب الروسي الوسيم، دينيس ليبيديف، وهو يضع في يدها خاتم الخطبة بعد أن فاز بالمسابقة التلفزيونية الشهيرة "الزواج من بوزوفا"، التي أعلنت نتائجها مؤخرا.

ودامت المسابقة المذكورة منذ أواخر أغسطس الفائت، وعرضت حلقاتها على قنوات التلفزة الروسية، حيث حرصت خلالها بوزوفا على انتقاء عريسها المستقبلي من بين شبان جهدوا للحصول على موعد معها.

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يذكر أن بوزوفا كانت قد تلقت صدمة من قبل أحد المشتركين في المسابقة مؤخرا، وذلك بعد أن فضل المتسابق الحصول على المبلغ المالي الذي يعرضه البرنامج مقابل التخلي عن فكرة الارتباط بنجمة الشاشة الروسية.

المصدر: لينتا. رو

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