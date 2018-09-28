مليونير يفضل المال على الزواج من حسناء روسية
انهارت المذيعة الروسية الحسناء، أولغا بوزوفا، باكية إثر سماع قرار عريسها المرتقب، يفغيني نازاروف، بالخروج من مسابقة الزواج منها مقابل مبلغ من المال.
وفي أول تصريح لها قالت بوزوفا: "أليس شيئا يدعو للحسرة، حينما يتركك عريسك الذي أتى للبرنامج خصيصا من أجلك، مفضلا أن يحصل على المال؟ في الوقت الذي ادعى فيه بداية أنه مليونير (بالدولار الأمريكي)، ويعمل في مجال العملات الافتراضية!".
من جانب آخر، لم يكن المبلغ الذي سيحصل عليه العريس مبلغا صغيرا، فوفقا لقواعد البرنامج الواقعي "الزواج من بوزوفا" الذي تذاع حلقاته على التلفزيون الروسي، سيحصل العريس الذي يرغب في الخروج من البرنامج على مبلغ يتصاعد مع الاستمرار في المسابقة.
وبذلك، وصل المبلغ الذي تمكن من الوصول إليه نازاروف زهاء 2 مليون روبل (30 ألف دولار أمريكي)، لذلك فضّله العريس على متابعة السباق من أجل يد وقلب المذيعة الحسناء، وفسّر قراره بأنه لا يشعر بأي عاطفة تجاه بوزوفا، وفضّل أن يخرج من السباق، وأن يهب هذه الأموال "لأفعال خيرية".
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Любовь живет не по законам разума...Она возникает из ниоткуда...Ее нельзя купить или заслужить. Я благодарна Евгению за прекрасно подготовленное свидание в незабываемой Тоскане. Спасибо тебе большое 🙏🏻 Просто для меня не подходит модель отношений Пигмалиона к Галатее. Для людей, относящихся к чувствам, как к тому, что можно продавать и покупать, заслуживать или не заслуживать, обменивать или выбирать, моя реакция могла показаться жесткой. Моя правда в том, что я ищу чувства, а не выбираю товар. Правда часто выглядит жестокой, но она не перестает от этого быть правдой. Я уважаю всех участников, поэтому с каждым из них я не буду изображать чувства, которых не испытываю. Каждый из нас не получил того, что ожидал. Мужчины в таких ситуациях злятся, а женщины- плачут...Но каждый из нас сохранил свое внутреннее достоинство, потому что остался верен самому себе. И каждый из нас, благодаря этому свиданию, смог узнать, в чем заключается правда другого. Женя, знаю, что ты сейчас счастлив и нашёл то, что искал ❤️ А значит, все произошло так, как должно было быть🙌🏻 жаль, что мы не смогли поговорить тогда и объясниться без эмоций😢 Мне правда очень хочется, чтоб у тебя остались приятные воспоминания 😔
وكانت المذيعة الروسية الحسناء، أولغا بوزوفا، قد أطلقت برنامجا بعنوان "الزواج من بوزوفا"، وتقول إنها لا تتعامل مع البرنامج بكونه مجرد "برنامج للترفيه"، وإنما تبحث فعليا عن السعادة من خلاله.
المصدر: نوفوستي