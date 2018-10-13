تامر حسني ممنوع من الغناء!

لا تزال الحالة الصحية للمغني المصري تامر حسني "غير جيدة"، وفق ما ذكرته الصفحة الرسمية للفنان على موقع "فيسبوك".

ونقلت الصفحة عن حسام حسني شقيق تامر قوله: "ما زالت الحالة الصحية للفنان تامر حسني غير جيده ولكنه والحمد لله حتى الآن لا يحتاج لتدخل جراحي، فهو يعاني الآن من التهاب حاد في الحنجرة والأحبال الصوتية ولا زال يحتاج لبعض التحاليل لتوضيح ومنع تكرار الوعكة الصحية".

وأضاف حسام أن علاج شقيقه يتطلب "الراحة التامة وعدم الكلام والغناء لمدة شهر" مع الالتزام بجميع تعليمات الأطباء في رحلة العلاج، دون تحديد وجهة سفر تامر حسني للنقاهة.

وتوجه حسام، نيابة عن تامر، بالشكر لكل من سال عنه وراسله أو زاره.

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المصدر: وكالات