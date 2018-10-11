تامر حسني يدخل المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة

نقل الفنان المصري تامر حسني إلى أحد المستشفيات في مدينة 6 أكتوبر لتلقي العلاج، إثر تعرضه لوعكة صحية شديدة.

وذكرت الصفحة الرسمية للفنان المصري على موقع "فيسبوك"، أن حسني تعرض لوعكة صحية شديدة جدا، وذلك بعد انتهائه من تسجيل حلقة ضمن برنامج "صاحبة السعادة"، وتم نقله إلى أحد المستشفيات بمدينة 6 أكتوبر.

ولفت الحساب الرسمي لحسني، إلى احتمال خضوعه لعملية جراحية في أحباله الصوتية.

المصدر: صفحة تامر حسني على فيسبوك